Son dakika: Galatasaray, Mitroglou'yu KAP'a bildirdi

Kasımpaşa'nın golcüsü Diagne'yi transfer eden Galatasaray, Marsilya'nın Yunan forveti Mitroglou'nun da transferini bitirdi. Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada Konstantinos Mitroglou'nun kiralık olarak transferi için görüşmelere başlandığı açıklandı.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou'nun geçici transferi konusunda kulübü Olympique De Marseille Sasp ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Bu sezon Fransız kulübüyle 20 resmi maça çıkan 31 yaşındaki Yunan futbolcu, 3 gol attı.