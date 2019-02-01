Artık top UEFA’da

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 2016'da UEFA ile Finansal Fair Play konusunda yaptıkları üç sezonu kapsayan anlaşmanın ve verilen sözlerin hayli uzağında kaldıklarını söyledi. UEFA yetkilileriyle UEFA'nın İsviçre'nin Nyon kentindeki merkezinde buluşan Ağaoğlu, anlaşmanın sonuçlarını ve yönetime geldikten sonra yaptıkları uygulamaları anlattıklarını bildirdi. Ağaoğlu,diye konuştu.Geçen yıl döviz kurlarındaki artışların kulüplerin açık vermesinde önemli rol oynadığını vurgulayan Ağaoğlu, şöyle devam etti: "Ama tabii sadece bununla da sınırlı kalmıyor. İşte çok uçuk kaçık rakamlarla yapılan transferlerle,"İnşallah gereğini yapmayan kulüplere verilecek yaptırımlar kısa süre içinde devreye girer de biz de UEFA kapılarında bu tür şeyleri anlatmak zorunda kalmayız. Bunların TFF tarafından uygulanması çok geç kalmış bir karar."