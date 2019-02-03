Turgut Uçar hayatını kaybetti

Bir süredir hastanede tedavi altında olan 10 Mart 1964 doğumlu Turgut Uçar, hastanede vefat etti.

Teknik direktörlük kariyerinde Altay, Adanaspor, Akhisarspor, Uşakspor, Yozgatspor, Karşıyaka, Kardemir Karabükspor, Körfez İskenderunspor, Tokatspor, Bandırmaspor takımlarını çalıştıran Turgut Uçar futbolculuğunda da Altay, Trabzonspor, Gaziantepspor, Karşıyaka, Balıkesirspor ve son olarak TKİ Soma Linyitspor'da forma giymişti.

Turgut Uçar için Altay, Altınordu ve Karşıyaka kulüpleri başsağlığı mesajı yayımladı.

TRABZONSPOR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, rahatsızlığı nedeniyle İzmir Kent Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altında bulunan eski futbolcu Uçar'ın akşam saatlerinde hayatını kaybettiği haberini üzüntüyle öğrendikleri belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyemiz merhum Ziyad Nemli'nin damadı olan Uçar, 1988-1993 yılları arasında kulübümüzün formasını giymişti. Turgut Uçar'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleşince paylaşılacaktır."