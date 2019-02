BUGÜN NELER OLDU

G.Saray taraftarı maça büyük ilgi gösterdi. . Sarı-kırmızılı futbolseverler, tribünde İngilizce "Rest in Peace Emiliano Sala" yazılı pankart açtı. Taraftarlar, Flamengo'nun tesislerinde çıkan yangında yaşamını yitirenler için de "Our Condolences Are With You Flamengo" yazılı pankartı astı. Tribünde ayrıca "Kartal'daki bina çökmesi sonucu vefat eden vatandaşlarımızın mekanı cennet olsun" yazılı pankartı da yer aldı.