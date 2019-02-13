Bir zamanlar 150 milyon Euro’ydu!

BUGÜN NELER OLDU

Oğuzhan Özyakyup, 7. sezonunu geçirdiği Beşiktaş'ta en kötü dönemini yaşıyor. 10. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçının ardından yedek kulübesine mahkum olan ve son 11 lig karşılaşmasında sadece 4 kez sahaya çıkan yıldız futbolcu, toplamda 97 dakika şans buldu. Bir zamanlar taraftarın büyük değer verdiği ve bunu sosyal medyada, "Oğuzhan 150 milyon Euro" paylaşımıyla dile getirdiği 26 yaşındaki oyuncu, şimdilerde tekrar formasına kavuşabilmek için özel fitness antrenörü tuttu. Oğuzhan, ekstra çalışmalar yaparak, çok eleştirilen fiziki açığını kapatmak için büyük çaba sarf ediyor.Beşiktaş kariyerinde 243 resmi maça çıkan Oğuzhan, 30 gol ve 56 asistle skora 86 kez doğrudan katkı sağladı.Beşiktaş'ta dengeleri bozan bir oyuncu var Dorukhan Toköz... Bu sezon oyuna adeta kitabın ortasından girdi. Beşiktaş'a iki şeyi gösterdi. Birincisi; çalışmak diğeri de yüreğini ortaya koymanın önemi... Allah yolunu açık etsin. A Milli Takımı da hak eden bir performans sergiliyor. İşte tam orada Oğuzhan'ı Dorukhan'ın bittiği yerde başlatmak lazım. Kaptan Oğuzhan dışarıya bakmayacak. En yakınındaki Necip ile beraber arkadaşlık ettiği Dorukhan'a bakacak. Dorukhan'dan daha yetenekli olduğu kesin. Eğer bu saatten sonra formayı almak istiyorsa Dorukhan'dan iyisini yapmak zorunda. Bu sıkışıklıktan çıkması için yükselmesi gerekir. Kalmak da gitmek de onun elinde!Beşiktaş, cuma günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına bir günlük aranın ardından yeniden başladı. Siyah-beyazlılarda istirahatlı olduğu belirtilen Adriano ve gözünden rahatsızlık yaşayan Oğuzhan Özyakup çalışmaya katılmadı. Öte yandan Teknik Direktör Şenol Güneş'in Yeni Malatyaspor maçında Shinji Kagawa'ya ilk 11'de görev vermeyi planladığı öğrenildi.Yeni Malatyaspor'da devre arasında takıma katılan Bifouma, Atiker Konyaspor maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle cuma günü Beşiktaş'a karşı görev alamayacak. Yapılan ilk kontrollerinde iç yan bağlarında zorlanma tespit edilen 26 yaşındaki orta sahanın, 2 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı. Teknik direktör Erol Bulut'un bu gelişmenin ardından Kamara'ya görev vermesi kesinleşti.