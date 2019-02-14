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'un yeni hocası belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 21. haftayı 17 puanla son sırada geçen , teknik direktör 'la yollarını ayırdı. Yeşil-siyahlı ekip, yoluna 'la devam edecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 12:39 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 12:40
Akhisarspor'un yeni hocası belli oldu

Akhisar Belediyespor Kulübü Başkanı Hüseyin Eryüksel, yaptığı açıklamada, teknik direktör Cihat Arslan'la yollarını ayırdıklarını belirterek, kendisine bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Eryüksel, ligin ilk devresinde de geçici olarak görev yapan Cem Kavçak'la yollarına devam edeceklerini söyledi.

Teknik direktör Safet Susic'le yolların ayrılmasının ardından 7. haftada göreve gelen Cihat Arslan yönetiminde 15 maça çıkan Akhisarspor, bu müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale kadar yükselen ve ilk maçta Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup eden yeşil-siyahlı ekip, Arslan idaresinde çıktığı UEFA Avrupa Ligi'nde ise 4 yenilgi ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı.

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Akhisarspor'un yeni hocası belli oldu
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