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: 7 altyapı oyuncumuzla kazanmak güzel bir duygu

Teknik Direktörü , galibiyetinin ardından, takımının oyunundan memnun kaldığını belirterek, “Oyuncularım hiç pes etmediler. Ama daha kazanılmış bir şey yok. İkinci maçın sonunu görmeden bir şey söylemek olmaz” dedi. Lage ayrıca altyapıdan yetişen 7 oyuncuyla kazanmanın güzel bir duygu olduğunu belirtti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 00:05 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 00:14
Bruno Lage: 7 altyapı oyuncumuzla kazanmak güzel bir duygu

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda İstanbul deplasmanında Galatasaray'a karşı aldıkları 2-1'lik galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

Takımının oyunundan mutlu olduğunu belirten Lage, "Bugün takımın gösterdiği performanstan ve takımımın futbolundan memnun kaldım. Aramıza yeni katılan oyuncular da vardı. Onların gösterdiği rekabet bizim adımıza güzeldi. Bazı oyuncularımın performansı düşüktü ama genel olarak takımın oyunundan memnun kaldım. Altyapıdan yetişen 6 oyuncumuz sahadaydı. Biri de yedekti. 7 altyapı oyuncumuzla kazanmak ayrı güzel bir duygu. Aslında bu oyuncuları oynatmak biraz da risk. Biz bu riski almak zorundaydık. Çünkü önümüzde uzun bir maraton var" diye konuştu.

"MÜCADELEYİ HİÇ BIRAKMADIK"

Tur için daha hiçbir şeyin bitmediğinin belirten Lage, "Büyük bir takıma karşı oynayacağımız biliyorduk. Ambiyansın da bilincindeydi. Çok yetenekli futbolcuları vardı rakibimizin. Fernando gibi kişisel yetenekli oyuncuları vardı. Bu kişisel yetenekli futbolcuların son vuruşlarını değerlendiremediler. Rakibin presle başlayacağını da biliyorduk. Oyuncularım sonuna kadar mücadele etti ve mücadeleyi hiç bırakmadılar. Daha kazanılmış bir şey yok. İkinci maçın sonunu görmeden de bir şey söylemek olmaz" yorumunu yaptı.

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Bruno Lage: 7 altyapı oyuncumuzla kazanmak güzel bir duygu
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