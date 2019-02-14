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Fatih Terim'den Benfica maçında 1 değişiklik

Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica karşılaşmasında Trabzonspor maçının 11'ine göre 1 değişlik yaptı ve Donk'un yerine 'ya şans verdi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 20:47
Fatih Terim'den Benfica maçında 1 değişiklik

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ilk maçında sahasında Portekiz ekibi Benfica ile oynayacağı karşılaşmada son lig maçına göre 1 değişiklik yaptı. Teknik Direktör Fatih Terim, Trabzonspor ile oynanan maçın 11'ine göre sadece Donk'un yerine Fernando'ya göre verdi.

Sarı-kırmızılılar, Muslera, Martin Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Badou Ndiaye, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Mbaye Diagne 11 ile galibiyet arayacak.

Yedeklerde ise İsmail Çipe, Mariano, Ahmet, Selçuk İnan, Sinan Gümüş, Ryan Donk ve Yunus Akgün bulunuyor.

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Fatih Terim'den Benfica maçında 1 değişiklik
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