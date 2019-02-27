Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Barcelona Real Madrid canlı izle

Real Madrid Barcelona ile İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Tüm dünyadan taraflı tarafsız herkesin takip ettiği El Clasico öncesi karşılaşma ile ilgili gelişmeler futbolseverler tarafından takip edilmeye devam ediyor. Mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen bireyler Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? Sorusuna yanıt arıyorlar. Mücadelenin ilk ayağı Nou Camp'ta 1-1 eşitlik ile sonuçlanmış ve ikinci maç öncesi avantajlı taraf Real Madrid olmuştu. Özellikle canlı yayın bilgilerini de merak eden bireyler, karşılaşmayı canlı olarak izlemek için araştırmalara başladılar.

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA? BARCELONA REAL MADRİD HANGİ KANALDA?

Tüm dünyadan futbolseverler tarafından oldukça ilgi ile takip edilen Real Madrid Barcelona karşılaşmasını yine milyonlarca insan ekran başından takip edecek. Ülkemizde de kuşkusuz en çok rağbet gören derbilerden olan El Classico için araştırmalar sürüyor. Peki, Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar…