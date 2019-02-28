Beşiktaş'tan Şenol Güneş açıklaması

1 Haziran 2019 tarihinden geçerli olmak üzere A Milli Takımlar teknik diretkörlüğüne getirilen Şenol Güneş hakkında Beşiktaş kulübü resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. Siyah beyazlı kulüp, deneyimli çalıştırıcının, 31 Mayıs 2019'a kadar takımın başında kalacağını belirtti.

İşte Beşiktaş'tan yapılan açıklama:

"Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere A Milli Takımlar Teknik Direktörlüğü görevi için Türkiye Futbol Federasyonu ile anlaşma sağlamıştır.



4 sezondur birlikte çalıştığımız Teknik Direktörümüz, 31 Mayıs 2019'a kadar görevinin başında olup ilk günkü motivasyon ve konsantrasyonuyla Beşiktaşımızın başarısı için çalışmaya devam edecektir.



Bu anlaşmanın Türk Futbolu için hayırlı olmasını dileriz.



Saygılarımızla,"