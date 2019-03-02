Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda? Real Madrid Barcelona canlı izle

Dünyanın en büyük derbisi olarak nitelendirilen El Classico heyecanı bu akşam yaşanacak. Hafta içi Kral Kupası'nda kozlarını paylaşan iki ekipte Barcelona deplasmanda Real Madrid karşısında 3-0 kazanmayı başarmıştı. Özellikle çalkantılı bir sezon geçiren Real Madrid ligde ezeli rakibi Barcelona'yı yenerek, hem 3-0'lık hezimeti unutturmak hem de çıkışa geçmek istiyor. Dünyadan ve Türkiye'den futbolseverleri yakından ilgilendiren mücadele öncesi en çok aratılan soru ise 'Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' oldu. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık. Real Madrid Barcelona canlı izle

REAL MADRİD BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA? REAL MADRİD BARCELONA CANLI İZLE

Bernabeu'da oynadığı son lig maçında Girona'ya mağlup olan Real Madrid, Kral Kupası'nda da hafta içi ezeli rakibi Barcelona'ya 3-0 kaybetmişti. Bu sefer evinde kazanmak isteyen Madrid'de hedef mutlak galibiyet! Karşılaşma öncesi merak edilen konu ise 'Real Madrid Barcelona maçı saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?' oldu. İşte bu sorunun yanıtı…