IFAB yeni kuralları resmen açıkladı

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) çok önemli kural değişikliklerine imza attı. FIFA yetkililerinin de yer aldığı İskoçya'daki toplantı sonunda elle oynama, oyundan çıkma, serbest vuruş, sarı ve kırmızı kartlar için yeni kararlar alındı. Kurallar, Haziran ayındaki Şampiyonlar Ligi finalinden sonra geçerli olacak. İşte önemli değişiklikler:

1- Maçlarda eli omuz hizasından yüksekte olan oyuncular, topun ele ya da kola çarpması durumunda kazara olmasına bakılmaksızın 'Elle oynamış' sayılacak. Ancak kayarak topa müdahale etmek isteyen futbolcunun yerdeki destek koluna çarpan top, 'El var' sayılmayacak.

2- Top eğer hücumdaki bir futbolcunun eline kazara çarparak gol olursa ya da bu çarpma avantaj sağlarsa 'El var' kararı çıkacak. Ancak bu top, kazara savunma oyuncusuna çarparsa oyun devam edecek.

3- Eğer top hakeme çarpar ve bu gol ya da avantajlı bir duruma neden olursa, hakem derhal oyunu durdurarak hava atışı yapacak.

4- Teknik direktörü tarafından oyundan alınan bir futbolcu artık yavaş adımlarla oyundan çıkamayacak. IFAB'ın açıkladığı kurala göre artık oyuncular en yakın çizgiden oyun dışına çıkmak zorunda kalacak.

5- 1 Haziran 2019'dan sonra maçın hakemi kendisine kenarda zorluk çıkartan teknik direktör, kulüp çalışanı ve yetkilileri uyarmak ya da tribüne göndermek yerine sarı kart veya direkt kırmızı kart çıkaracak.

6- Kaleciler eğer isterlerse penaltı atışlarında bir ayaklarını çizgiden önde tutabilecek. Öte yandan serbest vuruş sırasında hiçbir rakip futbolcu artık barajın arasına giremeyecek ve en az 1 metre uzakta duracak.

7- Ayrıca aut atışı ya da ceza sahasından kullanılan serbest vuruşlarda, ceza sahasını terk etmeden topa dokunulamaması kuralı da kaldırıldı.