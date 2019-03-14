Ronaldo'nun WhatsApp mesajını paylaştı!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselirken hat-trick yapan Cristiano Ronaldomaça damgasını vurdu.

Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

Evra'nın paylaştığı fotoğrafta eski futbolcunun Ronaldo'ya ''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş için sana güveniyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un veya senin yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor.'' dediği görüldü.

Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz.'' cevabı verdi.





