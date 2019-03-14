Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Ronaldo'nun WhatsApp mesajını paylaştı!

Ronaldo'nun mesajını paylaştı!

ilk maçı 2-0 kaybettiği maçının rövanşını Torino'da Ronaldo'nun golleriyle 3-0 mağlup etti. , ile Atletico Madrid maçından 5 gün önce 'tan yaptığı yazışmayı paylaştı.İşte Ronaldo'nun Evra'ya maçtan 5 gün önce attığı o mesajlar...

Giriş Tarihi: 14.3.2019 19:32 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 19:48
Ronaldo'nun WhatsApp mesajını paylaştı!

Şampiyonlar Ligi'nde Juventus, 2-0 yenildiği ilk maçın rövanşında Atletico Madrid'i sahasında 3-0 yenerek çeyrek finale yükselirken hat-trick yapan Cristiano Ronaldomaça damgasını vurdu.

Eski futbolcu Patrice Evra ise maçtan 5 gün önce Cristiano Ronaldo ile WhatsApp'tan yaptıkları konuşmayı paylaştı.

Evra'nın paylaştığı fotoğrafta eski futbolcunun Ronaldo'ya ''Kardeşim, Şampiyonlar Ligi'nde geri dönüş için sana güveniyorum. Senden hiç şüphe duymadım. Juventus'un veya senin yenileceğini söyleyen insanlar beni öldürüyor.'' dediği görüldü.

Ronaldo ise Evra'ya ''Biliyorum. Turu geçeceğiz kardeşim. Evimizde onları ezeceğiz.'' cevabı verdi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Ronaldo'nun WhatsApp mesajını paylaştı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN