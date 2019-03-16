BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, basın toplantısında takımın performansı ve yabancı kuralıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Yanal'ın satır başları şöyle:Bunun bilincinde devam ediyoruz. Özellikle gelecek sezonu planlayarak gidiyoruz. Futbolda bazen planlarınız tutmaz ama kazanmak önemliydi. Geri dönüşümüz önemliydi. Futbolcularımızı mücadelelerinden dolayı kutluyorum. Rizespor maçında belirli dakikalarda iyi oyunumuz vardı. Rakip 10 kişi kalana kadar etkili oyunumuz vardı. Bugün bunların çoğu yoktu. Daha geniş, birbirinden kopuk bir takım vardı.Çünkü Fenerbahçe alışık olmadığı yerde. Yabancı kuralının bir platformda değerlendirilmesi lazım. Uzun süreli araştırılmalı. Ortak aklın ürünü olmalı. Futbol paydaşları bir araya gelmeli. Teknik direktörler, futbolcular, yönetenler... Bu böyle hızlı alınacak bir karar değil.Bunların belirli