Yerli Beşiktaş

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş geleceğin temellerini atmak için harekete geçti. Yabancı kuralında olması beklenen değişiklik karşısında sıkıntı yaşamak istemeyen siyah-beyazlılar transfer politikasını yeniden şekillendirecek. Yönetim sezon sonu sözleşmesi bitecek olanile de yolları ayırmanın planları içerisinde. Tüm yabancılar için tekliflere açık olacağının sinyalini veren siyah-beyazlılarda hedef yeni Güven Yalçın ve Dorukhan Toköz'ler bulmak.Sezon başındayönetime ilham kaynağı oldu. İkili, düşükmaliyetlerinin yanında sergiledikleri performansile de takımın en önemli kazançlarıolarak görülüyor.SüperLig'de bugün Göztepe'yi konuk edecek olan Beşiktaş, milli araya kayıpsız girmek istiyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in Konya maçı kadrosundan tek değişiklik yapması bekleniyor. Geçen hafta cezası nedeniyle takımda yer alamayan Dorukhan 11'e dönecek. Necip'i yedek kulübesine çekecek olan tecrübeli çalıştırıcının Medel'e görev vermesi bekleniyor. Çok eleştirilmesine rağmen kalede Karius'un olması bekleniyor.Beşiktaş, basketbolda Japonya ekibi San-en NeoPhoenix ile kardeş kulüp anlaşması imzaladı. Fikret Orman ve NeoPhoenix Başkanı Kenjiro Hongo'nun yanı sıra törende Türkiye Japonya Büyükelçisi Hasan Murat Mercan da hazır bulundu. Anlaşma gereğince, oyuncu ve teknik adam değişimleri, hazırlık maçları, her iki ülkedeki Japon şirketlerini karşılıklı sponsorluk konularına dahil etme çalışmaları gerçekleştirilecek.