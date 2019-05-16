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lige döndü

, Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.5.2019 15:34
Galatasaray lige döndü

Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Galatasaray, lige geri döndü. Sarı-kırmızılılar, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında sahasında oynayacağı Başakşehir maçı hazırlıklarına bugün ara vermeden yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışmada Akhisarspor karşısında forma giyen futbolcular yenilenme gerçekleştirdi. Diğer oyuncular ise salonda stabilizasyon yaptı. Daha sonra da sahada koşu çalışması gerçekleştirildi.

Sarı-kırmızılı ekip, Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00'de Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basına açık yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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Galatasaray lige döndü
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