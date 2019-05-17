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PFDK, 'a ceza yağdırdı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) (PFDK) 'a 233 bin 500 lira para cezası, Ege ekibinin futbolcuları ve 'a da birer maç men cezası verdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 19:52 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 19:53
PFDK, Akhisarspor'a ceza yağdırdı

TFF'den yapılan açıklamada, Akhisarspor'a Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray ile oynanan mücadelede yaşanan "saha olayları", "kulübün kupa törenine katılmaması" ve "takım halinde sportmenliğe aykırı hareket" gerekçeleriyle toplam 233 bin 500 lira para cezası verildiğini açıkladı.

Açıklamada, Akhisarsporlu futbolcular Miguel Lopes'e "sportmenliğe aykırı hareketi", Güray Vural'a da "müsabaka sonrası sportmenliğe aykırı açıklamada bulunmasından" birer maç men ve 13'er bin lira para cezası, Caner Osmanpaşa'ya da aynı gerekçeyle 13 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Ayrıca, Akhisarspor Teknik Sorumlusu Cem Kavçak'a 1 maç men ve kulüp görevlisi Ali Yılmaz'a da 15 gün hak mahrumiyeti cezası verildi.

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PFDK, Akhisarspor'a ceza yağdırdı
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