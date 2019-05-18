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'ten üst üste 7. şampiyonluk

Bundesliga'nın son haftasında sahasında E. Frankfurt'u 5-1 mağlup eden üst üste 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Giriş Tarihi: 18.5.2019 17:09 Güncelleme Tarihi: 18.5.2019 22:04
Bayern Münih'ten üst üste 7. şampiyonluk

Almanya Bundesliga'nın son haftası büyük heyecana sahne oldu. Şampiyonluk yolunda Borussia Dortmund ile yarışan Bayern Münih, sahasında E. Frankfurt'u konuk etti. Münih, rakibini 5-1 mağlup ederken, ev sahibinin gollerini 4. dakikada Coman, 53. dakikada Alaba, 58. dakikada Sanchez, 72. dakikada Ribery ve 78. dakikada Robben kaydetti.

Frankfurt'un tek sayısı ise 50. dakikada Haller'den geldi. Bu sonuçla puanını 78'e yükselten Bayern Münih, en yakın rakibi Dortmund'un 2 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. B. Dortmund ise MM'Gladbach'ı 2-0 mağlup etmesine rağmen sezonu ikinci sırada tamamladı.

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Bayern Münih'ten üst üste 7. şampiyonluk
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