Galatasaray - Medipol Başakşehir maçı analizi

Galatasaray 22, Medipol Başakşehir tarihinin ilk şampiyonluğu için sahaya çıkacak. Bir tarafta 3 gün önce kariyerinin 18. kupasını Akhisar'ı yenerek kaldıran Fatih Terim, diğer yanda ilk kez Süper Lig'de şampiyonluk yaşamak isteyen Abdullah Avcı var. Zorlu ve hatanın telafisinin olmadığı 90 dakika iki takım için de bir hayli gergin ve heyecanlı geçecek. Galatasaray 23 kez öne geçtiği maçlarda 19 galibiyet, 4 beraberlik almayı başardı. Başakşehir rakibi gibi 23 kez ilk golü atan taraf olmasına rağmen 19 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Abdullah Avcı, büyükleri avlamasıyla ün yaptı. Başarılı teknik adam kariyerinin son beş sezonunda Galatasaray'a 11 kez rakip olurken, 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 yenilgi aldı. Fenerbahçe'ye karşı 12 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik, 4 yenilgi, Beşiktaş önünde 10 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik, 3 yenilgi, Trabzonspor'a karşı ortaya koyduğu mücadelelerde ise 10 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgisi var.

18 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Sezonun ikinci yarısında büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, yenilmezlik serisini 18 maça çıkararak Avrupa'nın da önde gelen kulüpleri arasına adını yazdırdı. Sarıkırmızılı takım Kızılyıldız (30), PAOK (30), Radnicki (28) ve Shakhtar (19) sonrası tüm Avrupa'nın en uzun yenilmezlik serisine sahip takımı durumunda. Ayrıca sarı-kırmızılılar evinde 35 maçtır rakiplerine boyun eğmiyor. Başakşehir, Galatasaray'ı yenerse şampiyonluk ipini göğüslemenin yanında rakibinin serilerini de bitirecek.

KULÜBE KATKISI BÜYÜK

İki ekibin yedek kulübe güçlerine bakıldığında skor üretme konusunda Başakşehir'in bir adım önde olduğu görülüyor. Şu ana kadar Abdullah Avcı kulübeden oyuna aldığı oyunculardan 9 gol, 1 asistlik performans sağladı. Avcı bu değerle Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş'in (14) ardından yedeklerden en fazla skor üretebilen isim durumunda. Fatih Terim ise oyuna aldığı isimlerle 2 gol, 3 asist çıkarabildi.

VİSCA'YA FARK ETMİYOR

Mücadelede herkesin gözü Edin Visca'da olacak. 14 asistle krallık koltuğunda oturan Boşnak futbolcu, Başakşehir kariyerinde büyük takım, küçük takım ayrımı yapmadan herkese karşı skor üretmeyi başardı. Galatasaray'a karşı 12 maçta 3 gol 5 asist, Fenerbahçe önünde 14 karşılaşmada 2 gol, 4 asist, Beşiktaş'la oynanan 14 mücadelede 2 gol, 6 asist, Trabzonspor'a karşı ise 11 maçta 4 gol, 4 asistlik performans sergiledi.

15 MİLYON EURO GARANTİ

Galip gelen taraf ligi şampiyonluğunu ilan ederken, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alması da kesinleşmiş olacak. 90 dakikanın sonunda gülen ekip 15 milyon Euro olan Şampiyonlar Ligi ayak bastı parasını da almaya hak kazanacak. Önümüz ki sezon Devler Ligi'nde alınan her galibiyette ekipler 2.7 milyon Euro, beraberlikte ise 1.3 milyon Euro'yu kasasına koyacak.

BAŞAKŞEHİR'E BEŞİKTAŞ 11'İ

Galatasaray'ın Akhisar'la oynadığı Türkiye Kupası finalinde yedek soyunan Fernando ile Donk, Beşiktaş derbisinde olduğu gibi Başakşehir maçında da birlikte oynayacak. Orta sahada sert ve dengeli bir oyun isteyen Fatih Terim, Ndiaye'yi 11'den çıkaracak, Donk-Fernando-Belhanda üçlüsüne görev verecek. Kalede Muslera, sağ bekte Mariano, stoperde Luyindama- Marcao ikilisi, hücumda Feghouli- Onyekuru-Diagne üçlüsünden vazgeçmeyecek olan İmparator, Visca'nın karşısına Linnes ya da Nagatomo'yu koyacak.