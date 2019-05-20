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Hangi takım kaç kere şampiyon oldu? İşte Şampiyonluk sayıları...

'ın 'de şampiyon olmasının ardından futbolseverler, takımların şampiyonluk sayılarını merak etmeye başladı. Cimbom'un Türkiye Kupası'nın ardından Süper Lig'i de kazanmasıyla rekabette bir adım ileri gittiği 'şampiyonluk sayıları' başlığı altında , ve 'un da şampiyonluk sayılarını sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 20.5.2019 10:53 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 10:54
Hangi takım kaç kere şampiyon oldu? İşte Şampiyonluk sayıları...

Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitmesine 1 hafta kala Galatasaray, sahasında konuk ettiği ve aynı puanda olduğu Başakşehir'i 1-0 geriden gelip 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından herkes Türkiye'de bu sevinci yaşayan takımların 'şampiyonluk sayıları' hakkında araştırma yapmaya başladı. Rekabetin önemli bir ayağını oluşturan şampiyonluk sayıları hakkında yapılan bu araştırmalara yanıt vermek için Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Bursaspor'un şampiyonluk sayılarını sizler için derledik...

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK SAYISI

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunu şampiyon tamamlayarak bu başarıyı 22. kez tekrarladı.

BEŞİKTAŞ ŞAMPİYONLUK SAYISI

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Beşiktaş'ın 15 şampiyonluğu bulunuyor.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLUK SAYISI

Fenerbahçe'nin 19 şampiyonluğu bulunuyor.

TRABZONSPOR ŞAMPİYONLUK SAYISI

Trabzonspor'un Süper Lig'de 6 şampiyonluğu bulunuyor.

BURSASPOR ŞAMPİYONLUK SAYISI

Süper Lig'de 2009-2010 sezonunda şampiyon olan Bursaspor, 'Dört Büyükler' dışında şampiyon olan ilk takım.

ÖNEMLİ NOT: Veriler, Türkiye Futbol Federasyonu resmi kayıtlarından alınmıştır.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri!

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Hangi takım kaç kere şampiyon oldu? İşte Şampiyonluk sayıları...
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