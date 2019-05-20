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: bana tokat attı

Giriş Tarihi: 20.5.2019
Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı
Maçın 78. dakikasında Belhanda ile Mahmut arasında yaşanan pozisyonun ardından Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile Emre Belözoğlu, Cüneyt Çakır'a tepki gösterdi. Avcı ve Emre'nin yaptığı yoğun itirazlar sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de sahaya kadar girerek duruma tepki gösterdi. Terim ile yardımcısı Ümit Davala ve Avcı'nın yardımcısı Orhan Ak tribüne gönderildi. Ak, yaşananlarla ilgili olarak, "Ben oyuncuyla konuşurken, Fatih Terim geldi bana tokat attı" dedi.

Fatih Terim, maç içinde kararları nedeniyle zaman zaman tartıştığı hakem Cüneyt Çakır ve ekibini 90 dakika sonunda tek tek tebrik etti.
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Orhan Ak: Fatih Terim bana tokat attı
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