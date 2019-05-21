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'ye Milan'ın Kolombiyalı stoperi önerildi. Sarı-lacivertli takımın scout ekibi, 1 Temmuz'da serbest kalacak 33 yaşındaki oyuncunun performansını gözlem altına aldı.

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.5.2019
Ersun Yanal onay verirse Cristian Zapata Fenerbahçe'ye

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan sürüyor. Hem yurt içinde hem yurt dışında birçok isimle temas halinde olan sarılacivertlilerde, ortaya atılan son isim Milan'ın tecrübeli Kolombiyalı stoperi Cristian Zapata oldu...

Sezon sonu İtalyan kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan Zapata, menajeri tarafından Fenerbahçe'ye önerildi. Bu teklif yönetim tarafından teknik heyete iletildi. Sarı-lacivertli takımın scout ekibi, oyuncunun son sezon performansını mercek altına aldı. Zapata'yla ilgili maç izleme ve analiz çalışmaları devam ediyor. Yönetim, teknik heyetten gelecek rapora göre bu transfere karar verecek. Yanal ve ekibi onay verirse Zapata Fenerbahçe forması giyecek.

Ocak ayına kadar çoğunlukla 11'de yer bulan Kolombiyalı, bu süreçte yaşadığı sakatlık sonrası A takıma geri dönemedi ve yerini kaptırdı. Milan Zapata ile sözleşme uzatmayacak ve oyuncu 1 Temmuz'da serbest.

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Ersun Yanal onay verirse Cristian Zapata Fenerbahçe'ye
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