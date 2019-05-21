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’un yapamadığını başardı

İtalyanlar, tecrübeli çalıştırıcı 'e övgüler yağdırdı: ’un güvenmediği Mbaye Diagne ile 8. şampiyonluğuna koştu

Giriş Tarihi: 21.5.2019
Juventus’un yapamadığını Fatih Terim başardı
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Az transfer yapan, ideal 11'ine güvenen ve bir zamanlar Juventus'un kapının önüne koyduğu bir santrforla (Diagne) 65 yaşındaki 'Yaşlı Aslan' Fatih Terim, UEFA Kupası'nı kazandığı sezondan sonra ilk kez ülkesinde duble yaptı. Terim transfer yapmasını biliyor. Genç Ozan Kabak ve Rodrigues'i satmasına rağmen Diagne, Marcao ve Luyindama ile kadrosunu güçlendirdi. Juventus Diagne'ye hiç güvenmedi ama İmparator Terim, onunla 8. şampiyonluğuna koştu.
THE SUN: Premier Lig'de top koşturan Adebayor, maç içerisinde yedek kaleci İsmail Çipe ile gerginlik yaşadı. Galatasaray, kavgalı maçta şampiyonluğunu ilan etti.
DAILY MAİL: Galatasaray- Başakşehir İstanbul derbisi, kaosla geçti. Gol sonrası yedek kulübelerinde olay çıktı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki golleriyle Türkiye'de 22. şampiyonluğunu kazandı.
L'EQUIPE: Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Hafta arası Türkiye Kupası'nı kazanan Terim'in askerleri, hafta sonu ise 22. lig şampiyonluğunu ulaştı. EL PAİS: Fernando Muslera, Türkiye'de kazandığı şampiyonluklara devam ediyor.
NİGERİA THİSDAY: Henry Onyekuru galibiyet golünü attı, Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 22. kez şampiyon oldu.

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Juventus’un yapamadığını Fatih Terim başardı
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