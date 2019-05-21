Juventus’un yapamadığını Fatih Terim başardı

BUGÜN NELER OLDU

Az transfer yapan, ideal 11'ine güvenen ve bir zamanlar Juventus'un kapının önüne koyduğu bir santrforla (Diagne) 65 yaşındaki 'Yaşlı Aslan' Fatih Terim, UEFA Kupası'nı kazandığı sezondan sonra ilk kez ülkesinde duble yaptı.Juventus Diagne'ye hiç güvenmedi ama İmparator Terim, onunla 8. şampiyonluğuna koştu.Premier Lig'de top koşturan Adebayor, maç içerisinde yedek kaleci İsmail Çipe ile gerginlik yaşadı. Galatasaray, kavgalı maçta şampiyonluğunu ilan etti.Galatasaray- Başakşehir İstanbul derbisi, kaosla geçti. Gol sonrası yedek kulübelerinde olay çıktı. Sarı-kırmızılılar, ikinci yarıdaki golleriyle Türkiye'de 22. şampiyonluğunu kazandı.Elektriği yüksek, gergin bir derbiydi. Hafta arası Türkiye Kupası'nı kazanan Terim'in askerleri, hafta sonu ise 22. lig şampiyonluğunu ulaştı.Fernando Muslera, Türkiye'de kazandığı şampiyonluklara devam ediyor.Henry Onyekuru galibiyet golünü attı, Galatasaray, Fatih Terim yönetiminde 22. kez şampiyon oldu.