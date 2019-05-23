Beşiktaş ile Kasımpaşa 32. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.
Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.
Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.
Kasımpaşa son dönemde üstün
Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.
Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.