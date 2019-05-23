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ile 32. maça çıkıyor

ile , ligin 34. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan lig maçlarından 20'sini siyah-beyazlılar, 4'ünü lacivert-beyazlılar kazandı. Beşiktaş, Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 2'sinde galip gelebildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:35
Beşiktaş ile Kasımpaşa 32. maça çıkıyor

Beşiktaş ile Kasımpaşa, yarın yapacakları sezonun son hafta maçıyla lig tarihinde 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 31 maçta siyah-beyazlıların üstünlüğü göze çarpıyor. Bugüne kadar oynanan müsabakalardan 20'sini Beşiktaş kazandı, 7 maç berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 4 kez galibiyete ulaştı.

Beşiktaş'ın 65 golüne, Kasımpaşa 31 golle cevap verdi.

Sezonun ilk yarısında Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yapılan maçı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Kasımpaşa son dönemde üstün

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile yaptığı son 7 maçın 5'inde puan kaybetti.

Ligdeki son 7 karşılaşmada Kasımpaşa 3, Beşiktaş 2 galibiyet aldı, 2 maç da berabere sonuçlandı.

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Beşiktaş ile Kasımpaşa 32. maça çıkıyor
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