Cumartesi provası

Şampiyon Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Şampiyonluk kupasını cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek özel törenle alacak
olan sarı-kırmızılı futbolcular, dün minyatür kupayla adeta büyük günün provasını yaptı.
FENERBAHÇE'NİN UNVANI GİTTİ!
Süper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, lig tarihinde en fazla liderlik koltuğuna oturan takım unvanını da elde etti.
61. sezonu oynanan ligde toplam 555 haftayı zirvede geçen
sarı-kırmızılı takım, 554 hafta ile Fenerbahçe'de bulunan liderlik rekorunun yeni sahibi oldu.
ASLAN SEÇİMİ RAFA KALDIRDI
23 Mart'taki Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, mahkemeye gidip tedbir koydurmuştu. Çifte şampiyonluk hedefi nedeniyle seçim gündemini sezon sonuna bırakan sarı-kırmızılı yöneticiler, mahkemeden sonuç çıkmadığı için seçime gitmeyi rafa kaldırdı.
22. ŞAMPİYONLUĞA 22 GB HEDİYE
Turkcell dijital iş birliğine gittiği Galatasaray'ın taraftarlarına 22'nci şampiyonluğa özel sürpriz bir hediye hazırladı. Sarı-kırmızılı taraftarların şampiyonluk sevincini dijital ortamda doyasıya yaşamaları için 'Şampiyon' destek paketine sahip her bir taraftara 22 GB hediye edilecek