Cumartesi provası

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Şampiyon Galatasaray, deplasmanda Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü.olan sarı-kırmızılı futbolcular, dünSüper Lig'de sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray,61. sezonu oynanan ligde toplamsarı-kırmızılı takım,23 Mart'taki Genel Kurul'da idari olarak ibra edilmeyen Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim, mahkemeye gidip tedbir koydurmuştu. Çifte şampiyonluk hedefi nedeniyle seçim gündemini sezon sonuna bırakanTurkcell dijital iş birliğine gittiği Galatasaray'ın taraftarlarına 22'nci şampiyonluğa özel sürpriz bir hediye hazırladı. Sarı-kırmızılı taraftarların şampiyonluk sevincini dijital ortamda doyasıya yaşamaları için