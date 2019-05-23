Dostluk kazandı!

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Beşiktaş'ın 1 numaralı teknik direktör adayı Abdullah Avcı için Fenerbahçe de devreye girdi. Bunun üzerine, siyah-beyazlı yönetimde Avcı'yla yakın arkadaş olan isimler harekete geçerek tecrübeli hoca ile bire bir görüşmede bulundu. Samimi bir ortamda gerçekleşen sohbet sonrası Beşiktaş ibreyi kendi tarafına çevirdi.Avcı ile işinBaşkan Fikret Ormangörüşüyor. 55 yaşındaki tecrübeli teknik adamın, Beşiktaş'asıcak baktığı ve tarafların detaylar üzerinde çalıştığıgelen bilgiler arasında. Konuylailgili Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağise,yorumunu yaptı.Beşiktaş, Abdullah Avcı'da olumsuz bir gelişme yaşanması ihtimaline karşılık diğer adaylarla da temas halinde. Başkan Fikret Orman'ın, bu kapsamda Tayfun Korkut'la bir araya geldiği belirtildi. Orman'ın, en son Bundesliga'da Stuttgart'ı çalıştıran genç teknik adamın Beşiktaş'ın başına geçmesi halinde nasıl bir yol haritası izleyeceğini öğrenmek adına bu görüşmeyi gerçekleştirdiği ifade edildi. Korkut'un yanı sıra Okan Buruk ve Sergen Yalçın'ın isimleri de siyah-beyazlılarla anılıyor.