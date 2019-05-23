Sivasspor - Galatasaray maçlarını en çok kim kazandı?

Şampiyonluğunu geçen hafta ilan eden Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de yarın 26. kez karşı karşıya gelecek.
İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 25 maçtan 17'sini sarı-kırmızılılar, 4'ünü kırmızı-beyazlılar kazandı, 4 maç da berabere sonuçlandı.
Lig maçlarında Galatasaray'ın 54 golüne, Sivasspor 28 golle yanıt verdi.
Sezonun ilk yarısında İstanbul'daki müsabakayı Galatasaray 4-2 kazandı.
Sivas'taki maçlar
Taraflar, Sivas'ta yapılan 12 lig maçında dörder galibiyet aldı, 4 karşılaşma da berabere bitti.
Sivas'ta ev sahibi ekip 18, Galatasaray 22 gol attı.
Kırmızı-beyazlılar, ligde Galatasaray karşısındaki 4 galibiyetini de evinde aldı.
Geçen sezon Sivas'taki müsabakayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.