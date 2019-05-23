Küme düşecekti şampiyon oldu

BUGÜN NELER OLDU

Transferi açıklandığı günyorumları ile izlemeden eleştirilen Marcao bu şampiyonlukta joker oldu. Yıllar sonra Popescu'sunu bulan Fatih Hoca, geriden oyunu kuran Marcao sayesinde Belhanda'yı da kazandı. Sarı-kırmızılı takımın oyunu rakip yarı sahaya yıkmasını sağlayan Brezilyalı stoper,Başakşehir'le aradaki 8 puan farkı kapatmak kolay olmadı ama saha dışı faktörler camia içinde çatlak seslerin çıktığı Galatasaray'ı daha çok kenetledi. Ligin ilk yarısındaki Konya maçında galibiyeti hatalı penaltı kararı yüzünden kaçıran ve VAR'a gitmeyen Hüseyin Göçek ile VAR'a çağırmayan Halis Özkahya'ya tepki gösteren Galatasaray'a karşıSezonun sonu yaklaşmışken"Kendi ödülümüzü kendimiz alırız'' diyen Fatih Terim yine haklı çıkacak; Muslera kalesinde 1 numara olduğunu kanıtlayacak, Feghouli 'Sneijder' etkisi yaratacak, Onyekuru golleri atacak ve Galatasaray çifte kupalı şampiyon olacaktı.Bonservisine 10+3 milyon Euro ödenen Diagne'den beklentiler büyüktü. Kasımpaşa'da leblebi gibi gol atan Senegalli forvet, Galatasaray'da uzun süre sadece penaltıdan tabelayı değiştirdi. Kaçırdığı kritik goller, kendisini kolayca yere bırakması, Belhanda ve Sinan Gümüş'le penaltı kavgası yapması ne kadar olumsuzsa Rize'de uzatmada şampiyonluğun habercisi olan kafa golünü atması ve Gomis'in 29 gollü rekorunu kırdığı gerçeği de bir o kadar olumlu... Diagne ile gelen Mitroglou'nun o bitik fiziği ile düzenli oynaması beklenemezdi ama Akhisar'a uzatmada attığı golün değeri sezon sonu daha iyi anlaşılacaktı...Büyük maçların büyük kalecisi96 saatte iki kupa daha müzeye...Psikolojik savaşlarda galip gelme üstadı