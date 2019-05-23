Şener Özbayraklı Galatasaray'da

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray sağ bek rotasyonunu genişletmek için arayışa girerken, ön plana çıkan isim Fenerbahçeli Şener Özbayraklı oldu., Şener'le anlaşmaya vardığı takdirde ezeli rakibine bonservis ödemeyecek.Öte yandan Fatih Terim'in,dediği Kongolu stoperLuyindama için Premier Lig'denbir kulübün Galatasaray'a teklif yapmayahazırlandığı ortaya çıktı. Ancaksarı-kırmızılılar Luyindama'yıbu transfer döneminde satmayı düşünmüyor.