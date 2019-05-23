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ile 36. randevuda

ile , 'in 34. haftasında, 'de karşı karşıya gelecek. İki takım arasında ligde geride kalan 35 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.5.2019 10:37
Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor, yarın Rize'de oynanacak maçla ligde 36. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 35 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 22-5 üstünlüğü bulunuyor, 8 karşılaşmada ise taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı.

Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 71 gole, Çaykur Rizespor 26 golle karşılık verebildi.

Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım 4-1 kazandı.

Rize'deki maçlar

Rize'de oynanan karşılaşmaların 7'sinde Trabzonspor galip geldi. Altı müsabakada taraflar sahadan beraberlikle ayrılırken, 4 maç ise ev sahibi takımın üstünlüğü ile sonuçlandı.

Trabzonspor, bu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 14 gol gördü.

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Trabzonspor ile Çaykur Rizespor 36. randevuda
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