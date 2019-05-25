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şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk gala gecesi hangi kanalda?

'in 2018-2019 sezonunu puan sıralamasına göre birincilikle tamamlayan üst üste 2. toplamda ise 22. şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor. Şampiyonluğun heyecanıyla kutlama saatini bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlar saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk gala gecesi hangi kanalda? sorularını yoğun olarak araştırmaya devam ediyor. Galatasaray şampiyonluk kutlaması saati ve yayınlanacağı kanal diğer kulüplere gönül veren taraftarların da merak konusu. Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk gala gecesi hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.5.2019 18:46 Güncelleme Tarihi: 25.5.2019 19:25
Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk gala gecesi hangi kanalda?

2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'in en başarılı takımı olan Galatasaray, 22. şmpiyonluğunu ihtişamlı bir gala gecesiyle kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı kulüp ve taraftarlarının tüm sezon boyunca özlemle beklediği bu gecede Galatasaray şampiyonluk kupasını alarak ligi zaferle noktalamış olacak. Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği bu özel gala gecesini izleyerek eğlenceli ambiyansa ortak olmak isteyenler ise Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk gala gecesi hangi kanalda? sorularını merakla araştırıyor. Peki Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Galatasaray şampiyonluk gala gecesi hangi kanalda? Galatasaray 22. şampiyonluk kutlaması ile ilgili tüm detaylara sizler için hazırladığımız haberden ulaşabilirisiniz.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

İşte tüm detaylar;

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