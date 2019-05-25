Mathieu Valbuena, Fenerbahçe'ye veda etti

34 yaşındaki Fransız futbolcu Mathieu Valbuena, sosyal medya hesabından yayımladığı mesaj ile Fenerbahçe'ye veda etti. Gelecek sezon Fenerbahçe'nin hak ettiği yerde olacağına inandığını belirten Valbuena, "Şunu asla unutmayın: benim için İstanbul her zaman sarı ve lacivert olacak." ifadelerini kullandı.

2017'nin Temmuz ayında Fransız ekibi Lyon'dan 1,5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen yıldız oyuncu sarı lacivertli formayla 71 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 12 ol atan Valbuena 24 asist yaptı.

Tecrübeli oyuncunun adı Yunan ekibi Olympiakos ile anılıyor.

İşte Valbuena'nın veda mesajı: