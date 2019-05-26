Milenyum aslanı: Galatasaray

Türk futbol tarihine damga vuran Galatasaray, özellikle 2000 yılı ve sonrası gösterdiği performans ile müzesini kupalarla doldurdu. Sarıkırmızılı ekip son 20 sezonun 9'unda yani neredeyse yarısında ligi zirvede tamamladı. Bu süreçte Fenerbahçe 6, Beşiktaş 4, Bursaspor ise 1 kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü. Aslan son 8 sezonda ise sadece 3 kez rakiplerine zirveyi kaptırmıştı.

20 YILDA 23 KUPA KAZANDI

Kupa kazanmayı bir klasik haline getiren Aslan, son 20 yılda 23 kupa kazandı. Sarı-kırmızılı ekip 9 lig şampiyonluğu, 6 Türkiye Kupası, 5 Türkiye Süper Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 UEFA Avrupa Ligi ve 1 de TSYD Kupası'nı müzesine götürmeyi başardı.

KRALLARIN TAKIMI CİMBOM

Gol kralları ile de dikkat çeken sarı- kırmızılı ekip 2012-2013 sezonundan bu tarafa üç kez gol kralı çıkardı. Bu sezon 30 golle Diagne krallık koltuğuna otururken, geçtiğimiz sezon da Gomis 29 golle bu başarıyı sergilemişti. 2012- 2013 sezonunda 24 gole ulaşan Burak Yılmaz ligin en fazla gol atan oyuncusu olmuştu.

MARŞLARLA GELDILER

SAAT 18.00'DE Florya Metin Oktay Tesisleri'nden üstü açık otobüsle yola çıkan Galatasaraylı futbolcular, bayraklar sallayarak ve Galatasaray marşları söyleyerek stada geldiler. Yol boyunca taraftarlar büyük sevgi gösterilerinde bulundu.

TÜRK TELEKOM'DA OLAY EĞLENCE

G.Saray'ın şampiyonluk kutlamasında sahne alan şarkıcılar tribünleri coşturdu. Özellikle İrem Derici, sarı-kırmızılı takım için özel olarak uyarladığı şarkısıyla Türk Telekom'u inletti. Günler önceden sosyal medya üzerinden yeni sözleriyle yayınladığı şarkı için taraftarlara, "Ezberleyip gelin" çağrısı yapan İrem Derici'nin sahaya çıktığı anda taraftarlar büyük coşku yaşadı. "Cimbomum olay olacak" şeklindeki sözler stadı yerinden oynattı.

5. YILDIZ YÜKLENİYOR

G.Saray'ın 5. yıldız hamlesi de dikkatlerden kaçmadı. Stadın zeminine 5 yıldız koyulurken, 4 yıldızın içi tamamen dolduruldu. 5. yıldızın ise 3 parçası boş bırakıldı

BABEL DE KUTLAMAYA KATILDI!

Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı iddiaları ayyuka çıkan Ryan Babel, şampiyonluk kutlamaları esnasında mesajı verdi. Vatandaşı ve isimdaşı Ryan Donk'un üstü açık otobüsteyken instagram üzerinden yaptığı canlı yayına yorum bırakan Babel, gözleriyle takipte olduğunu ifade eden bir emoji kullandı. Bu durum bonservisi elinde olan ve Galatasaray'la görüşmelerini sürdüren Hollandalının sarıkırmızılılara imzaya yakın olduğu şeklinde yorumlandı.

GALATASARAY 4. TORBADA

GEÇEN sezon Şampiyonlar Ligi gruplarında 4 puan toplayıp Avrupa Ligi'nde de Benfica'ya elenen sarı-kırmızılılar, yeni sezona ümitli başlasa da takımı birbirinden zorlu rakipler bekliyor. 5 senelik puan hesaplamalarında 22.500 puanı bulunan Galatasaray, Genk, Leipzig ve Lille ile birlikte dördüncü torbada yer alması kesin 4 takımdan birisi olarak dikkat çekiyor.

ASLAN'IN KESİNLEŞEN RAKİPLERİ VE TORBALARI

