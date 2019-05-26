Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 34 haftanın son karşılaşmaları oynanacak. Adeta yangın yeri olan kümede kalma yarışında nefes kesen mücadeleler anbean birçok futbolsever tarafından takip ediliyor. Kümede kalma yarışında rakiplerinden daha avantajlı konumda olan Göztepe, bu akşam sahasında Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Diğer tarafta Bursaspor ise Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet alıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Son olarak Erzurumspor, diğer iki takım arasında şansı en az olan takım olarak göze çarpıyor. Erzurumspor bu akşam rakibi Kayserispor'u mağlup etse de diğer takımların kaybetmesini bekleyecek. Peki, Süper Lig'de kim, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli olduğu anda haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG'DE KİM, HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ? SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR…

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli olduktan sonra haberimizin içeriğinden bu sorunun cevabını bulabilirsiniz...