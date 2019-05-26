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’de kim, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig’de küme düşen takımlar…

Spor Toto ’de bu akşam oynanacak karşılaşmalar ile birlikte ligden düşen takımlar belli olacak. Futbolseverler tarafından küme düşen takımlar anbean takip ediliyor. , Erzurumspor ve arasında kıyasıya geçen kümede kalma yarışında hangi takım kümede kalacak? Süper Lig’de kim, hangi takımlar küme düştü? Bu 3 takım arasından 2 takım bu akşam alınacak sonuçlara göre Süper Lig’e veda edecekler. Süper Lig’e veda eden takımları Sabah.com.tr olarak belli olduğu anda paylaşacağız.

Giriş Tarihi: 26.5.2019 19:33
Süper Lig’de kim, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig’de küme düşen takımlar…

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam 34 haftanın son karşılaşmaları oynanacak. Adeta yangın yeri olan kümede kalma yarışında nefes kesen mücadeleler anbean birçok futbolsever tarafından takip ediliyor. Kümede kalma yarışında rakiplerinden daha avantajlı konumda olan Göztepe, bu akşam sahasında Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda Süper Lig'de kalmayı garantileyecek. Diğer tarafta Bursaspor ise Yeni Malatyaspor karşısında galibiyet alıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek. Son olarak Erzurumspor, diğer iki takım arasında şansı en az olan takım olarak göze çarpıyor. Erzurumspor bu akşam rakibi Kayserispor'u mağlup etse de diğer takımların kaybetmesini bekleyecek. Peki, Süper Lig'de kim, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig'de küme düşen takımlar belli olduğu anda haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

SÜPER LİG'DE KİM, HANGİ TAKIMLAR KÜME DÜŞTÜ? SÜPER LİG'DE KÜME DÜŞEN TAKIMLAR…

Süper Lig'de küme düşen takımlar belli olduktan sonra haberimizin içeriğinden bu sorunun cevabını bulabilirsiniz...

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Süper Lig’de kim, hangi takımlar küme düştü? Süper Lig’de küme düşen takımlar…
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