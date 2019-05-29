2018-19 Şampiyonlar Ligi Finali iki İngiliz ekibi Tottenham – Liverpool'un kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Uzun ve zorlu geçen Şampiyonlar Ligi karşılaşmlarının ardından finalin ismi Tottenham – Liverpool olarak belirlenmişti. Tüm futbol kulüplerinin hayallerini süsleyen futbol dünyasının en prestijli kupası bu karşılaşma sonunda sahibini bulacak. Bu dev karşılaşmayı izlemek ve heyecanlı anlara ortak olmak isteyen futbolseverler 2019 Şampiyonlar Ligi finali Tottenham – Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularıyla araştırmalarını sürdürüyor. 2019 Şampiyonlar Ligi finali Tottenham – Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? sorularıyla ilgili tüm bilgleri detaylı olarak haberimizde bulabilirsiniz. 2019 Şampiyonlar Ligi finali Tottenham – Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? işte tüm detaylar.

2019 ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?