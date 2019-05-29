En değerli Türk kulübü Beşiktaş

BUGÜN NELER OLDU

Hazırlanan rapora göre Beşiktaş değerini yüzde 15 artırarak 383 milyon Euro ile 23'üncü sırada yer alırken, G.Saray yüzde 26'lık kayıp ve 246 milyon Euro'luk değeriyle listede 32. sırada kendine yer buldu. 2018 raporunda ilk 32'de kendine yer bulan F.Bahçe ise bu sezon ilk 32'ye giremedi. Zirvede ise 3 milyar 224 milyon Euro'luk değeriyle R.Madrid yer alırken, 3 milyar 207 milyon Euro ile M. United 2., 2 milyar 296 milyon Euro ile B.Münih 3. oldu.Beşiktaş'ın yeni sezon formaları temmuz ayının ilk haftasında taraftarların beğenisine sunulacak. Formaların fiyatı ise 259 TL olacak. Bu arada siyah-beyazlılar, forma sponsoru Adidas ile 2022 yılına kadar yeniden anlaştı.