Son dakika haberi! Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi

Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk ile yollar ayrıldı.

Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, sözleşmesi sona eren ve adı Medipol Başakşehir'le anılan teknik direktör Okan Buruk ile henüz bir görüşme yapmadıklarını açıklamıştı. Bu görüşmenin ardından taraflar anlaşma sağlayamazken Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona ermiş oldu. Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'a gitmesi durumunda Buruk'un Başakşehir'e transfer olacağı iddia ediliyor.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada Okan Buruk'un ayrılığıyla ilgili şunları söyledi:

"OKAN BURUK İSTANBUL'U TERCİH ETTİ"

"Okan Hoca ile yollarımızı ayırdık demek doğru değil bence. Okan hoca ile biz beraberiz. Okan hoca bizim kardeşimiz. Öyle bir sezon geçirdik ki biz beraber yani ayrılmamız mümkün değil. Ama Okan hocamız biraz ailesine zaman ayırmak, ailesiyle beraber olma düşüncesi dolayısıyla İstanbul'u tercih etti. İnşallah İstanbul'da iyi takımlarımızda hocalık yapmasını dilerim. Eğer İstanbul takımlarından birinde hocalık yapamazsa ben Okan hocanın Rize'den başka bir yere gitmeyeceğinden eminim. Bu düşünceyle Okan hocamızla önümüzdeki sezon beraber değiliz. Kendisine başarılar diliyorum. İyi bir takımda da görmek istiyorum onu."

"İSMAİL KARTAL İSMİ KULAĞA HOŞ GELİYOR"

Hasan Kartal, "Rizespor'un yeni hocası İsmail Kartal olabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Yeni hocanın kim olacağına dair henüz yönetim kurulundaki arkadaşlarla bir görüşme yapmadık ama İsmail Kartal ismi kulağa hoş geliyor soyadından dolayı. Bunu önerdiğiniz için teşekkür ediyorum. Rize'ye gelecek her hocanın başarılı olacağından eminim. "İki başlı Kartal" Rize'ye yakışır mı bilmiyorum! Çok kısa sürede hocamızı belirlememiz lazım çünkü kamp başlayacak yeni sezon için."

"OKAN BURUK'UN BEŞİKTAŞ'A GİTMESİNİ TERCİH EDERİM"

Başkan Kartal, "Okan Buruk size gideceği takımla ilgili herhangi bir sinyal verdi mi?" sorusuna ise şu sözlerle yanıtladı:

"Okan hoca bize açık ve net söyledi; "hiçbir takımla görüşmedim" dedi ama inanın ben Okan hocanın Beşiktaş'a gitmesini tercih ederim. O da Kartal neticede!"

Rizespor'da Okan Buruk dönemi sona erdi

OKAN BURUK: AİLEMLE DAHA ÇOK BERABER OLMA ADINA BU KARARI ALDIM

Çaykur Rizespor'daki görevinden ayrılan teknik direktör Okan Buruk, sosyal medya hesabından Karadeniz ekibine veda etti.



Buruk, "Teşekkürler Çaykur Rizespor" başlığıyla yayınladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:



"Geride bıraktığımız sezonda tam 8 ay boyunca çalıştığım ve her anından büyük keyif aldığım Çaykur Rizespor A.Ş.'deki teknik direktörlüğümu bugün itibari ile üzülerek bitirme kararı almış bulunmaktayım.



Bu keyifli ama yorucu süreçte yeteri kadar vakit ayıramadığım ailem ile daha çok beraber olma adına böyle bir karar almış bulunmaktayım.



Bu 8 aylık süreç içerisindeki her maçta sonuç ne olursa olsun başta şahsım olmak üzere tüm teknik ekibe huzurlu bir çalışma ortamı hazırlayarak yanımızda olan ve devam etmemiz için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan ve bu zamana kadar bizi bekleyen başkan Hasan Kartal'a ve yönetim kurulumuza, sportif direktörümüz Yılmaz Bal 'a, saha içi ve saha dışında Rizespor'a yakışacak şekilde her zaman, her şeylerini veren değerli futbolcularımıza, takımımızla çalışan bütün ekibimize, tesislerimizin emektar çalışanlarına kendim ve tüm ekibim adına teşekkür ederim.



Göreve geldiğimizde sadece 3 puanı olan, hatta ilk devreyi ligin son sırasında kapayan takımlarının bu kötü durumuna rağmen ben ve ekibimi her zaman destekleyen ve iç saha, dış saha ayırt etmeden Rizespor'a ayrılan bütün koltukları doldurup takımımızı destekleyen, birlikte sevinip birlikte üzüldügümüz taraftarlarımıza yürekten teşekkürü bir borç bilirim.



Takımımıza olan inançları sayesinde yıllardan sonra maç ayırt etmeksizin tribünleri doldurmaları Çaykur Rizespor'un önümüzdeki sezon için en büyük gücü olacaktir.



Unutulmayacak anılarla ayrıldığımız Çaykur Rizespor'a yeni sezonda başarılar diler, tüm kalbimle ve dualarımla onların yanında olduğumu belirtir, tekrar bir gün birlikte calışmayı ve aynı heyacanı yaşamayı umut ederim..."