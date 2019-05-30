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Kurtuluş ’da

, Finansal Fair-Play’e takılmamak için Faslı yıldızı 'yı satmak istiyor. Faslı 10 numara için 'e 9.5 milyon Euro ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, zarar etmemek için 10 milyon Euro bonservis ücreti belirledi

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019
Kurtuluş Belhanda’da
Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1.7 milyon Euro kiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı. Yaz transfer dönemine - 3.3 milyon Euro bütçe ile girecek sarı-kırmızılı kulüp, FFP'ye takılmamak için oyuncu satışı yapmak zorunda. Bunun için görünen ilk isim ise Belhanda. Devre arasında Al-İttihad'ın kapısından dönen Belhanda'ya bir başka Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal talip oldu. Galatasaray, Belhanda'nın bonservisini 10 milyon Euro olarak belirledi. Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis+1.5 milyon Euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu Belhanda'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.
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