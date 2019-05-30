Kurtuluş Belhanda’da

BUGÜN NELER OLDU

Maicon için Suudi Arabistan'dan gelen 1.7 milyon Euro kiralama ücretini kasasına koyan Galatasaray, Luyindama'nın 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandı.Faslı 10 numara için Dinamo Kiev'e 8 milyon Euro bonservis+1.5 milyon Euro bonus ödeyen sarı-kırmızılı kulüp, Terim'in memnun olduğu Belhanda'dan zarar etmek istemediği için 10 milyon Euro'nun altındaki teklifleri değerlendirmeyecek.