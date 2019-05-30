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haberlerinde gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Hugo Rodallega ile sözleşmesi sona eren golcü arayışlarına başladı. Bordo mavili yönetimi gündeminde istatistikleriyle göz kamaştıran Faslı golcü var. İşte detaylar...

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.5.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 30.5.2019 12:30
Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor'dan Youssef El Arabi bombası

Trabzonspor, golcü oyuncu Hugo Rodallega'ya yeni sezon öncesi yaptığı teklife olumsuz yanıt alma ihtimali üzerine forvet transferine ağırlık verdi.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri! Trabzonspor'dan Youssef El Arabi bombası
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