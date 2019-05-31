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'da mutsuz olan için transfer kararı! ...

'da mutsuz olan 'in İngiliz ekibinden ayrılması gündemde! Menajer Unai Emery tarafından satış listesine konacağı iddia edilen Mesut Özil'in son dönemde hem Almanya'da uğradığı ırkçı saldırılar hem de Londra'da mutsuz olmasından dolayı yeni bir başlangıç yapmak istediği vurgulandı. İngiliz yorumcular, Mesut'un 'ye transfer olabileceğini söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 31.5.2019 10:24 Güncelleme Tarihi: 31.5.2019 10:33
Arsenal'da mutsuz olan Mesut Özil için transfer kararı! Türkiye...

UEFA Avrupa Ligi finalinde Chelsea'ye kupayı kaptıran Arsenal'da büyük şok yaşanıyor. Londra ekibinde bir dizi radikal karar alınacağı ifade ediliyor.

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Arsenal'da mutsuz olan Mesut Özil için transfer kararı! Türkiye...
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