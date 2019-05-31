Aslan’dan kontratak!

BUGÜN NELER OLDU

Yaklaşık 1 aydır Fenerbahçe tarafından transferi için uğraşılan, oyuncuyla anlaşmaya varılan ve kulübüyle de söz kesilen Vedat Muriç konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı.Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro bonservis bedeli verdiği transfer için sarı-kırmızılı kulüp 2 milyon 500 bin Euro önererek bir adım öne geçti.Fenerbahçe ile sözlü bir mutabakat olduğu için bu durum sarı-lacivertilere bildirildi.Şayet bu gerçekleşirse Vedat Muriç, Fenerbahçe forması giyecek.PFDK, Başakşehir maçında görevliye yönelik saldırı ve sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı yardımcı antrenörG.Saray'ın idarecisi Şükrü Hanedar da 60 gün ceza aldı. Hasan Şaş, "Bu ülkede ırkçılık yapanlara, silahla tehdit edenlere, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bunlara niçin ceza verilmediğini bilmek istiyorum" diyerek isyan etti.Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için tepki çeken ve satılacağı konuşulan Mbaye Diagne, Senegal basınına konuştu. Takımdan ayrılması halinde, gideceği kulübü maddi kriterlerin belirleyeceğini ifade eden Senegalli golcü, "Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para kazanabileceğim yere gideceğim" dedi. Bu açıklamalar sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.G.Saray, Belhanda'yı satması durumunda Faslı yıldızın alternatifini Fransa'da buldu:Belhanda gibi Kuzey Afrikalı olan ve Fransa'da başarılı işlere imza atan çok yönlü hücum oyuncusu Naim,Dijon, Play-Out'ta Lens'e elenip küme düşerse Tunuslu Naim Sliti, Florya'nın yolunu tutacak.