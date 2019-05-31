Aslan’dan kontratak!

Yaklaşık 1 aydır Fenerbahçe tarafından transferi için uğraşılan, oyuncuyla anlaşmaya varılan ve kulübüyle de söz kesilen Vedat Muriç konusunda dün flaş bir gelişme yaşandı. Kosovalı golcü için Galatasaray da Çaykur Rizespor'a resmi teklifte bulundu.
Fenerbahçe'nin 2 milyon Euro bonservis bedeli verdiği transfer için sarı-kırmızılı kulüp 2 milyon 500 bin Euro önererek bir adım öne geçti. Çaykur Rize yönetimi, henüz oyuncuyla ilgili kararını vermedi...
Fenerbahçe ile sözlü bir mutabakat olduğu için bu durum sarı-lacivertilere bildirildi. Fenerbahçe Başkanıı Ali Koç'un bir adım daha atarak teklifini 2.5 milyon Euro'ya çıkarması bekleniyor.
Şayet bu gerçekleşirse Vedat Muriç, Fenerbahçe forması giyecek. Aksi halde ise Kosovalı golcü, G.Saray'ın yolunu tutacak.
HASAN ŞAŞ'A 8 MAÇ CE
PFDK, Başakşehir maçında görevliye yönelik saldırı ve sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı yardımcı antrenör Hasan Şaş'a 8 maç men cezası verdi.
G.Saray'ın idarecisi Şükrü Hanedar da 60 gün ceza aldı. Hasan Şaş, "Bu ülkede ırkçılık yapanlara, silahla tehdit edenlere, rakip oyuncuları tokatlayana kaç maç verildi? Bunlara niçin ceza verilmediğini bilmek istiyorum" diyerek isyan etti.
MBAYE DİAGNE YİNE KIZDIRDI!
Şampiyonluk kutlamalarına katılmadığı için tepki çeken ve satılacağı konuşulan Mbaye Diagne, Senegal basınına konuştu. Takımdan ayrılması halinde, gideceği kulübü maddi kriterlerin belirleyeceğini ifade eden Senegalli golcü, "Eğer gitmem gerekirse, daha fazla para kazanabileceğim yere gideceğim" dedi. Bu açıklamalar sarı-kırmızılı taraftarları kızdırdı.
DİJON KÜMEYE NAİM CİMBOM'A
G.Saray, Belhanda'yı satması durumunda Faslı yıldızın alternatifini Fransa'da buldu: Naim Sliti...
Belhanda gibi Kuzey Afrikalı olan ve Fransa'da başarılı işlere imza atan çok yönlü hücum oyuncusu Naim, Dijon formasıyla 40 maçta 8 gol attı ve 10 asist yaptı.
Dijon, Play-Out'ta Lens'e elenip küme düşerse Tunuslu Naim Sliti, Florya'nın yolunu tutacak.