Milli Takım’da üç yeni isim

BUGÜN NELER OLDU

Milli Takım'da 3 futbolcu, ilk kez A takım seviyesinde ay-yıldızlı formayı giydi. Kaleci Uğurcan Çakır ile savunma oyuncuları Umut Meraş ve Nazım Sangare dün gece A Milli forma ile siftah yaptılar. Antalyaspor forması giyen Nazım ilk milli heyecanını da kendi seyircisi önünde yaşadı. Şampiyon Galatasaray'dan aday kadroda olan tek isim Emre Taşdemir 23 kişilik maç kadrosuna giremedi. Sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Enes Ünal ve Emre Taşdemir'in yanı sıra, Mert, Deniz Türüç, Dorukhan, Efecan, Hakan Çalhanoğlu ile Ömer Ali Şahiner kadroda yer almadı.