Süper Gazişehir

BUGÜN NELER OLDU

Hatayspor ile Gazişehir Gaziantep kendileri için ilklerin yaşanacağı geceye hırsla başladı. Maçta ilk devrenin büyük bölümünde bir iki pozisyon haricinde gol girişimi eksikti ama mücadele üst düzeydeydi.İlk yarının son dakikasında Gazişehirli Bjarnason iki rakibini çalımlayıp topu Gökhan Alsan ile buluşturdu onun kafasıyla soyunma odasına takımı önde gitti: 1-0. İkinci devre90+4'de ise Mirkan'ın şutunu Gazişehir savunması çizgiden çıkardı ve maç uzatmalara gitti. Yarım saatlik uzatma bölümünde de eşitlik bozulmadı. Penaltılara giden maçta Hatay'da Gökhan Karadeniz kaçırdı,Gazişehir, tahinde ilk kez Süper Lig'e adını yazdırırken, Gaziaptep şehrinde büyük sevinç yaşandı. Mücadeleyi dev ekranlardan izleyen Gaziantepli taraftarlar penaltıların andından şehri bayram yerine çevirdi.Geçen sezon 1. Lig play-off finalinde Gazişehir'i yenerek Erzurum'u Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Mehmet Altıparmak, bu kez Gazişehir'in yüzünü güldürdü. Altıparmak, Hatayspor'u eleyerek Gazişehir'i Süper Lig'e çıkardı ve üst üste ikinci kez şampiyon oldu.Kötü yönetildiğinde Süper Lig'den düşmek kolay ama emin olun 1.Lig'den çıkmak çok ama çok zor. Geçen sezon penaltılarla bu fırsatı kaçıran Gazişehir o gün Erzurum ile sevinen teknik adam Mehmet Altıparmak yönetiminde bu kez başardı. Nefis bir 120 dakika izledik, sahadaki tüm futbolcular formanın hakkını verdiler. Kupada Başakşehir ve Galatasaray'a 4 gol atmış ve bu sezon geldiği 1.ligde playoff finalini penaltılarla kaybetmiş Hatayspor'a da tebrikler. 34 hafta ve play-off'ta 3 bin 270 dakika ter döküyorsunuz ve kazananı 1 saniye içinde bir penaltı belirliyor. Böyle bir akşamın kaybedeni olmaz. Gazişehir'e tebrikler...