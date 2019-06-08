Ryan Babel'den 'Galatasaray' paylaşımı! Transfer bitti mi?

Galatasaray'la prensip anlaşmasına varan Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Intagram hesabından sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Babel'in bu paylaşımı, 'Galatasaray'a transfer olduğu' şeklinde yorumlandı. İşte Babel'in o paylaşımı ve detayları...
Giriş Tarihi: 8.6.2019 13:30Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 13:57
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ryan Babel'den Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı! İşte o paylaşıma dair detaylar...