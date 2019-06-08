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'den '' paylaşımı! bitti mi?

'la prensip anlaşmasına varan Hollandalı futbolcu , Intagram hesabından sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandıracak bir paylaşımda bulundu. Babel'in bu paylaşımı, 'Galatasaray'a olduğu' şeklinde yorumlandı. İşte Babel'in o paylaşımı ve detayları...

Giriş Tarihi: 8.6.2019 13:30 Güncelleme Tarihi: 8.6.2019 13:57
Ryan Babel'den 'Galatasaray' paylaşımı! Transfer bitti mi?

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Ryan Babel'den Instagram hesabından yaptığı paylaşım, sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı! İşte o paylaşıma dair detaylar...

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Ryan Babel'den 'Galatasaray' paylaşımı! Transfer bitti mi?
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