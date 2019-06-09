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- Türkiye maçı öncesi skandal olay

'nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda ile oynayacağı maç öncesi skandal bir olay yaşandı. A Milli Takım saatlerce ülkeye alınmadı ve İzlanda polisi tarafından didik didik arandı. Milli oyuncu Burak Yılmaz "Resmen bize zorluk çıkardılar. Ayıptır. Bu resmen işkence." derken Emre Belözoğlu, "Böyle bir rezillik yok. 1,5 saattir pasaportta beklettiler. Ayıptır! Onlar ülkemize kurban olsunlar." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 10.6.2019 00:13 Güncelleme Tarihi: 10.6.2019 00:29
İzlanda - Türkiye maçı öncesi skandal olay

İzlanda'da skandal bir olay yaşandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı saatlerce ülkeye alınmadı. Millilerimiz İzlanda polisi tarafından didik didik arandı.

Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

Emre Belözoğlu ise yaptığı açıklamada, "İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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İzlanda - Türkiye maçı öncesi skandal olay
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