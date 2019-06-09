İzlanda - Türkiye maçı öncesi skandal olay

İzlanda'da skandal bir olay yaşandı. Türkiye A Milli Futbol Takımı saatlerce ülkeye alınmadı. Millilerimiz İzlanda polisi tarafından didik didik arandı.

Keflavik Havalimanı'ndan paylaşım yapan Burak Yılmaz, "6.5 saat yolculuk yaptık. 3 saattir bekliyoruz. Bizi İzlanda'ya almıyorlar. Böyle bekliyoruz 3 saattir ve bizi almıyorlar." ifadelerini kullandı.

Burak Yılmaz: "3 saattir orada bekliyoruz, bizi almadılar. Herkesin çantasını, kremlerini alıyorlar. 6,5 saattir uçtuk, 3 saattir bekliyoruz." [A Spor] pic.twitter.com/T45C1ihKsM — Sabah Spor (@sabahspor1) June 9, 2019

Emre Belözoğlu ise yaptığı açıklamada, "İndiğimizden itibaren içeride gereksiz bir arama yapıldı. Gerildik. Bizim ülkemizin misafirperverliğine kurban olsunlar" ifadelerini kullandı.

A Milli Takım, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında 11 Haziran Salı günü 21.45'te İzlanda ile Laugardalsvöllur Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Emre Belözoğlu, İzlanda'da yaşanan olayl ailgili muhabirlere açıklama yaptığı esnada bir İzlandalı, tecrübeli isme tuvalet fırçası uzattı. [A Spor] pic.twitter.com/zA1WhLjnKG — Sabah Spor (@sabahspor1) June 9, 2019