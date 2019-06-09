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Portekiz - Hollanda finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

finalinde Portekiz ile Hollanda, Portekiz'in Porto kentinde karşı karşıya gelecek. Peki, Portekiz - Hollanda maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.6.2019 16:31 Güncelleme Tarihi: 9.6.2019 16:50
Portekiz - Hollanda UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Portekiz ile Hollanda'nın milli futbol takımları arasındaki UEFA Uluslar Ligi finali bu akşam oynanacak.

Avrupa futbolunun milli takım düzeyindeki yeni turnuvasının ilk şampiyonu, TSİ 21.45'te yapılacak Portekiz-Hollanda maçıyla belli olacak. Portekiz'in Porto kentindeki Dragao Stadı'nda oynanacak finali, İspanyol hakem Alberto Undiano yönetecek.

Portekiz-Hollanda maçı TRT 1'den canlı izlenebilecek. Karşılaşmayı Sabah.com.tr'den de canlı takip edebilirsiniz.

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Yarı final maçlarında Portekiz İsviçre'yi, Hollanda ise İngiltere'yi 3-1'lik skorlarla yenerek finale yükselmişlerdi.

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Portekiz - Hollanda UEFA Uluslar Ligi finali ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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