Bild’den Beşiktaş altyapısı iddiası

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30 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Yunan adası Rodos'ta düzenlenen The Cup of Rhodes Knights Turnuvası'nda şampiyon olan Beşiktaş U-16 takımından bazı oyuncuların otelde hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddiası uluslararası basında yankı buldu.Gözler bu iddialar üzerine Beşiktaş cephesine çevrilirken henüz bir açıklama gelmedi. Siyah-beyazlılara yakın kaynaklar ise haberleri kısmen yalanladı.