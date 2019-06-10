Bild’den Beşiktaş altyapısı iddiası

30 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Yunan adası Rodos'ta düzenlenen The Cup of Rhodes Knights Turnuvası'nda şampiyon olan Beşiktaş U-16 takımından bazı oyuncuların otelde hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddiası uluslararası basında yankı buldu. Alman Bild gazetesinin haberine göre, futbolcuların bazıları yaşanan skandal çerçevesinde kadro dışı bırakılırken, Fenerbahçe'nin transfer için devreye girdiği ileri sürüldü.
Gözler bu iddialar üzerine Beşiktaş cephesine çevrilirken henüz bir açıklama gelmedi. Siyah-beyazlılara yakın kaynaklar ise haberleri kısmen yalanladı.