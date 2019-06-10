Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bild’den Beşiktaş altyapısı iddiası

Bild’den altyapısı iddiası

Alman gazetesi, siyah-beyazlıların U-16 takımından bazı oyuncularının otele hayat kadını çağırdığını ileri sürdü

ÇAĞLAYAN AKTÜRK Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.6.2019
Bild’den Beşiktaş altyapısı iddiası
30 Nisan ile 4 Mayıs tarihleri arasında Yunan adası Rodos'ta düzenlenen The Cup of Rhodes Knights Turnuvası'nda şampiyon olan Beşiktaş U-16 takımından bazı oyuncuların otelde hayat kadınlarıyla birlikte olduğu iddiası uluslararası basında yankı buldu. Alman Bild gazetesinin haberine göre, futbolcuların bazıları yaşanan skandal çerçevesinde kadro dışı bırakılırken, Fenerbahçe'nin transfer için devreye girdiği ileri sürüldü. Gözler bu iddialar üzerine Beşiktaş cephesine çevrilirken henüz bir açıklama gelmedi. Siyah-beyazlılara yakın kaynaklar ise haberleri kısmen yalanladı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bild’den Beşiktaş altyapısı iddiası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN