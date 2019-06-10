Nihat Özdemir, İzlanda'da yaşananlar hakkında konuştu: "Irkçılığa giden bir olay"

TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı, Milli Takımın İzlanda yolculuğunda yaşanan olaylar hakkında konuştu.

TFF BAŞKANI NİHAT ÖZDEMİR:

"Biz burada bir misafirperverlik bekliyorduk. Maalesef, hiç ummadığımız şekilde, bütün futbolcularımızın şahsi eşyaları inanılmaz titizlikle aranarak çok zaman kaybettik. Bizim ülkemize geldiklerinde büyük misafirperverlikle karşılıyoruz."

"Biz bu muameleye layık değildik, UEFA'ya göre de bunun böyle olmaması gerekiyordu. Türkiye Cumhuriyeti bize sahip çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız telefonla aradı ve gerekli tepkiyi koyacağımızı ifade etti. Geçmiş olsun dileklerini iletti."

"Türkiye Cumhuriyeti, Türk halkı bu işe çok büyük tepki koydu. Umarız ki bu olay futbolcularımız üzerinde müspet bir etki yaratsın ve kabul edemeyeceğimiz bu olaya sahada tepki koysunlar ve başarımızın devam ettiğini görelim."

"Basit bir olay değil, siyasi tarafı olduğunu büyükelçiliğimiz bize anlattı. Irkçılığa giden bir olay. Gerçekten çok çirkin bir olay, büyük bir protesto ile bunu karşılayacağız ve bunun karşılığını vereceğimizi hatırlatmak istiyorum."

TFF YÖNETİM KURULU ÜYESİ SERVET YARDIMCI:

"Bu karşılamayı UEFA ile görüştüm, onlar da bundan rahatsız. Araştıracaklarını, tasvip etmediklerini söylediler. Geniş raporumuzu UEFA'ya göndereceğiz ve bu işin daha ileri safhalarda araştırılmasını isteyeceğiz."

"Gunnarsson'un verdiği çok yanlış bir bilgi, (Bize de Konya'da aynı muamele yapılmıştı) hiç alakası yok. Konya'da böyle bir karşılama olması mümkün değil. İzlanda Futbol Federasyonu ile yakın ilişkilerimiz var. Onları her zaman iyi ağırladık."