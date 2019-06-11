Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray'da transfer haberleri art arda geliyor! Son dakika Galatasaray transfer iddiaları

'da haberleri art arda geliyor! Son dakika Galatasaray transfer iddiaları

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda... İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak haberler...

Giriş Tarihi: 11.6.2019 08:14 Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 08:17
Galatasaray'da transfer haberleri art arda geliyor! Son dakika Galatasaray transfer iddiaları

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı taraftarını heyecanlandırdı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray'da transfer haberleri art arda geliyor! Son dakika Galatasaray transfer iddiaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN