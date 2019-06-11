Galatasaray'da transfer haberleri art arda geliyor! Son dakika Galatasaray transfer iddiaları

Gelecek sezon da hem şampiyon olmak hem Türkiye Kupası'nı kazanmak isteyen Galatasaray bir yandan da bu yıl istediği başarıları elde edemediği Şampiyonlar Ligi'ni hedefleyerek transfer çalışmalarını sürdürüyor. Geniş ve alternatifli bir kadro kurmayı planlayan Galatasaray, transferde anlaştığı bir ismi sağlık kontrolünden geçirdi, diğeri de yolda... İşte Galatasaray'ın transfer gündemine dair sıcak haberler...
Giriş Tarihi: 11.6.2019 08:14Güncelleme Tarihi: 11.6.2019 08:17
Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren ve sarı lacivertli takımla yollarını ayıran sağ bek Şener Özbayraklı'nın sosyal medyada yaptığı bir hareketi adının anıldığı Galatasaray taraftarını heyecanlandırdı.