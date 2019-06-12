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maçı sonrası 'a saldırı

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı sonrası çirkin saldırı!.. Karşılaşma sonrası Ümit Milli Takım kalecisi 'a stat görevlilerinin saldırdığı öğrenildi. Teknik Direktör olaya sert tepki gösterdi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:07 Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 10:09
Kosova - Türkiye maçı sonrası Altay Bayındır'a saldırı

Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye'nin Ümit Milli Takımları arasında oynanan maç sonrası Türk kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.

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Kosova - Türkiye maçı sonrası Altay Bayındır'a saldırı
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