Kosova - Türkiye maçı sonrası Altay Bayındır'a saldırı

Türkiye Ümit Milli Takımı'nın, Kosova ile oynadığı U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçı sonrası çirkin saldırı!.. Karşılaşma sonrası Ümit Milli Takım kalecisi Altay Bayındır'a stat görevlilerinin saldırdığı öğrenildi. Teknik Direktör Vedat İnceefe olaya sert tepki gösterdi.
Giriş Tarihi: 12.6.2019 10:07Güncelleme Tarihi: 12.6.2019 10:09
Kosova'nın başkenti Priştine'de dün akşam Kosova ile Türkiye'nin Ümit Milli Takımları arasında oynanan maç sonrası Türk kaleci Altay Bayındır'ın stat görevlileri tarafından saldırıya uğradığı belirtildi.